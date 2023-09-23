ميندي: لست سعيدا بمستواي مع أهلي جدة

اعترف السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة بحاجته للعمل في الفترة المقبلة لتحسين مستواه.

وفاز النصر على أهلي جدة 4-3 في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال ميندي عبر "SSC SPORTS": "بدأنا مباراة النصر بطريقة غير جيدة، لكن قرار احتساب الهدف الأول كان قاسيا".

وأضاف "حاولنا العودة إلى المباراة واكتسبنا الثقة بعدما سجلنا واستعدنا الثقة ولكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الخسارة".

وأتم " لست سعيدا بمستواي مع الفريق وتلقي أهدافا كثيرة. ما زلت أحتاج للعمل بشكل أكبر، ونعد الجماهير بالتحسن".

ميندي انضم لصفوف اهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من تشيلسي الإنجليزي.

الحارس الحائز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021 استقبلت شباكه 13 هدفا في 7 مباريات بالدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.