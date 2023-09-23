تاليسكا: الانتصارات المتتالية نتاج عمل الجميع.. وواجهنا خصما صعبا

أرجع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي توالي الانتصارات خلال المباريات الأخيرة لناديه للعمل الجماعي.

وفاز النصر على أهلي جدة 4-3 في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال تاليسكا عبر قنوات "SSC SPORTS": "قدمنا مباراة كبيرة على مدى الشوطين أمام فريق قوي يضم العديد من النجوم".

وأضاف تاليسكا "توالي انتصارات الفريق نتاج عمل الجميع بداية من تعليمات المدير الفني إلى ما يقدمه اللاعبون في أرض الملعب".

وشدد اللاعب البرازيلي “سعيد بتسجيل هدفين في مباراة كبيرة مثل هذه ولكن الهدف الثاني بشكل خاص كان جميلا ".

وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين)، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

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