الاتفاق السعودي يوافق على انضمام لينجارد لتدريباته لمدة شهر

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 23:56

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد إنجلترا

أعلن نادي الاتفاق السعودي موافقته على انضمام الإنجليزي جيسي لينجارد لتدريباته لمدة شهر.

جيسي لينجارد

النادي : لاعب حر

الاتفاق

لاعب مانشستر يونايتد ووست هام السابق بدون نادٍ عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

وكشف النادي السعودي في بيانه أن إدارة الاتفاق أوصت بقبول طلب الإنجليزي جيسي لينجارد للانضمام إلى تدريبات الفريق بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر.

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وأشار البيان "يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

لينجارد انتهى تعاقده مع نوتنجهام فورست بنهاية الموسم الماضي، حيث شارك في 20 مباراة سجل خلالها هدفين في جميع المسابقات.

وأشارت تقارير سابقة أن لينجارد الذي تدرب خلال الأسابيع الأخيرة رفقة وست هام الإنجليزي فريقه السابق عروضا من أندية تركية وسعودية وقطرية وكذلك أمريكية.

اللاعب البالغ 30 عاما خاض خلال مسيرته 318 مباراة سجل 58 هدفا وحقق 4 ألقاب جميعها مع مانشستر يونايتد.

ويبتعد الاتفاق عن صدارة الدوري السعودي تحت قيادة ستيفن جيرارد بفارق نقطتين.

ويضم الفريق عدة لاعبين أبرزهم جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وموسى ديميبلي وديميراي جاراي.

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