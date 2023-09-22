رونالدو: مباراة ممتعة للغاية.. نتطلع لقمة الدوري والكرة السعودية تواصل التحسن

أبدى كريستيانو رونالدو نجم النصر سعادته بالفوز على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة: "لعبنا ضد فريق عظيم. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبالنسبة للجماهير كانت مباراة ممتعة".

وتابع "هناك أهداف جميلة من الجانبين، ونحن سعداء بالفوز. نحن نتطلع لقمة الدوري وهذا ما نسعى إليه".

وواصل رونالدو "لا زلت أساعد الفريق، وبالنسبة لي المهم أننا فزنا".

واختتم "كما قلت قبل بضعة أشهر، السعودية بلد جميل وكرة القدم جيدة هنا وتواصل التحسن".

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين للنصر وأضاف أندرسون تاليسكا مثلهما، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.

فيما سجل رياض محرز هدفه الثاني مع أهلي جدة ووصل فرانك كيسي مع للهدف الثالث مع الراقي.