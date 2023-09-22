كلاسيكو السعودية – رونالدو يقود النصر للفوز على أهلي جدة.. وصراع ناري على الصدارة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 23:25

كتب : محمود حمدي

مباراة النصر وأهلي جدة

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوز النصر على أهلي جدة.

وفاز النصر على أهلي جدة 4-3 في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين)، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

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الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.

فيما سجل رياض محرز هدفه الثاني مع أهلي جدة ووصل فرانك كيسي مع للهدف الثالث مع الراقي.

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك أهلي جدة.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة الخامسة.

وأرسل أندرسون تاليسكا عرضية متقنة في الدقيقة الثامنة وضعها رونالدو في القائم بغرابة شديدة.

وواصل النصر ضغطه المستمر على مرمى الأهلي ليسجل الهدف الثاني عن طريق تاليسكا من ضربة رأسية في الدقيقة 17.

وقلص فرانك كيسي النتيجة وسجل هدف الأهلي الأول بعد تمريرة من علي مجرشي في الدقيقة 30.

وسدد تاليسكا كرة صاروخية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليسجل الهدف الثالث للنصر.

ومع بداية الشوط الثاني نجح رياض محرز في تقليص الفارق وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وعاد رونالدو للتسجيل مجددا وسدد كرة قوية في الدقيقة 52 سكنت شباك إدواردو ميندي حارس أهلي جدة.

ورفض فراس البريكان الاستسلام وأحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 87 بعد متابعة عرضية رياض محرز.

وحرمت العارضة أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد رأسية متقنة من سيمحيان النابت في الدقيقة الأخيرة.

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