كلاسيكو السعودية – رونالدو يقود النصر للفوز على أهلي جدة.. وصراع ناري على الصدارة
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 23:25
كتب : محمود حمدي
اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوز النصر على أهلي جدة.
وفاز النصر على أهلي جدة 4-3 في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي.
وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين)، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.
الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.
ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.
رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.
ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.
فيما سجل رياض محرز هدفه الثاني مع أهلي جدة ووصل فرانك كيسي مع للهدف الثالث مع الراقي.
وصف المباراة
بدأ النصر المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك أهلي جدة.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة الخامسة.
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صــــاروخ ماديرا مر من هنا 🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
كريستيانو وصل إلى هدفه الثامن في الدوري السعودي حتى الآن ⚽🔝 #النصر_الأهليpic.twitter.com/wG7ddJSNTH https://t.co/VeZ0qKvoox
وأرسل أندرسون تاليسكا عرضية متقنة في الدقيقة الثامنة وضعها رونالدو في القائم بغرابة شديدة.
وواصل النصر ضغطه المستمر على مرمى الأهلي ليسجل الهدف الثاني عن طريق تاليسكا من ضربة رأسية في الدقيقة 17.
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مطررررب العواطف مطرب العواطـــــف 🎶— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
لحظة تسجيل تاليسكا لثاني أهداف النصر أمام أهلي جدة ⚽⚽#النصر_الأهلي pic.twitter.com/YHuRztsyb5 https://t.co/u4W4cNx12k
وقلص فرانك كيسي النتيجة وسجل هدف الأهلي الأول بعد تمريرة من علي مجرشي في الدقيقة 30.
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علي المجرشي يقدم الكرة على طبق من ذهب لـ فرانك كيسي ليقلص الفارق لـ أهلي جدة ✨— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
كيسي يرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري السعودي 🔝#النصر_الأهلي pic.twitter.com/pMJsRgWB1Q https://t.co/D5sfjbFZyh
وسدد تاليسكا كرة صاروخية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليسجل الهدف الثالث للنصر.
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صـــــــــــــــاروخ من تاليسكا في شباك إدوارد ميندي 🚀🚀#النصر_الأهلي pic.twitter.com/xHs5O6AvK8 https://t.co/mltn8N2k1H— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
ومع بداية الشوط الثاني نجح رياض محرز في تقليص الفارق وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
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رياض محرز والهدف الثاني لـ أهلي جدة من ركلة جزاء pic.twitter.com/69RcPe3aER https://t.co/3dzSmXTKmR— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
وعاد رونالدو للتسجيل مجددا وسدد كرة قوية في الدقيقة 52 سكنت شباك إدواردو ميندي حارس أهلي جدة.
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صــــــــــاروخ ماديرا هـــــــــنا 🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري السعودي بـ 9 أهداف 🔝🔝pic.twitter.com/1D1v9Cy95f https://t.co/gwjKoCtvON
ورفض فراس البريكان الاستسلام وأحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 87 بعد متابعة عرضية رياض محرز.
هدددددف!⚽
في أول ظهور.. فراس البريكان يقلص الفارق للأهلي⚽🔥
النصر 4 × 3 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/G2dNYgPe2x— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
وحرمت العارضة أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد رأسية متقنة من سيمحيان النابت في الدقيقة الأخيرة.