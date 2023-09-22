كلاسيكو السعودية – رونالدو يقود النصر للفوز على أهلي جدة.. وصراع ناري على الصدارة

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوز النصر على أهلي جدة.

وفاز النصر على أهلي جدة 4-3 في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو (هدفين) وأندرسون تاليسكا (هدفين)، فيما أحرز فرانك كيسي ورياض محرز وفراس البريكان أهداف أهلي جدة.

الفوز رفع رصيد النصر على النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة ليصبح الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس 3 نقاط فقط.

رونالدو سجل هدفين لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين.

فيما سجل رياض محرز هدفه الثاني مع أهلي جدة ووصل فرانك كيسي مع للهدف الثالث مع الراقي.































وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك أهلي جدة.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة الخامسة.

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صــــاروخ ماديرا مر من هنا 🔥🔥



كريستيانو وصل إلى هدفه الثامن في الدوري السعودي حتى الآن ⚽🔝 #النصر_الأهليpic.twitter.com/wG7ddJSNTH https://t.co/VeZ0qKvoox — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023

وأرسل أندرسون تاليسكا عرضية متقنة في الدقيقة الثامنة وضعها رونالدو في القائم بغرابة شديدة.

وواصل النصر ضغطه المستمر على مرمى الأهلي ليسجل الهدف الثاني عن طريق تاليسكا من ضربة رأسية في الدقيقة 17.

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مطررررب العواطف مطرب العواطـــــف 🎶



لحظة تسجيل تاليسكا لثاني أهداف النصر أمام أهلي جدة ⚽⚽#النصر_الأهلي pic.twitter.com/YHuRztsyb5 https://t.co/u4W4cNx12k — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023

وقلص فرانك كيسي النتيجة وسجل هدف الأهلي الأول بعد تمريرة من علي مجرشي في الدقيقة 30.

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علي المجرشي يقدم الكرة على طبق من ذهب لـ فرانك كيسي ليقلص الفارق لـ أهلي جدة ✨



كيسي يرفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري السعودي 🔝#النصر_الأهلي pic.twitter.com/pMJsRgWB1Q https://t.co/D5sfjbFZyh — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023

وسدد تاليسكا كرة صاروخية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليسجل الهدف الثالث للنصر.

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ومع بداية الشوط الثاني نجح رياض محرز في تقليص الفارق وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

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رياض محرز والهدف الثاني لـ أهلي جدة من ركلة جزاء pic.twitter.com/69RcPe3aER https://t.co/3dzSmXTKmR — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023

وعاد رونالدو للتسجيل مجددا وسدد كرة قوية في الدقيقة 52 سكنت شباك إدواردو ميندي حارس أهلي جدة.

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صــــــــــاروخ ماديرا هـــــــــنا 🔥🔥



كريستيانو رونالدو يُغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري السعودي بـ 9 أهداف 🔝🔝pic.twitter.com/1D1v9Cy95f https://t.co/gwjKoCtvON — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2023

ورفض فراس البريكان الاستسلام وأحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 87 بعد متابعة عرضية رياض محرز.

وحرمت العارضة أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد رأسية متقنة من سيمحيان النابت في الدقيقة الأخيرة.