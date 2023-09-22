مران الأهلي - انتظام اللاعبين بعد يوم راحة استعدادا للقاء سانت جورج

خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية عقب استأنف التدريبات استعدادا لمباراة سانت جورج في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا للمباراة المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس

وحرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سانت جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

موعد المباراة

المباراة تقام يوم الأحد 24 سبتمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.