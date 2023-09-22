مؤتمر بيولي: إصابة ماينان لن تكون طويلة.. ولياو يفعل كل شيء ليصبح بطلا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي موقف حارسه مايك ماينان الذي أصيب في الدقائق الأخيرة من مباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وتحدث بيولي عن تطور رافائيل لياو في ظل الانتقادات الموجهة له مؤخرا.

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "مانيان بحالة جيدة، شعر فقط ببعض الإجهاد. ربما سيغيب مباراتين أو مباراة، دعونا نرى، الأهم أنها لن تكون إصابة طويلة".

وعن مشاركة ماركو سبورتيلو بدلا منه أجاب: "هو يعلم تحركاتنا وأفكارنا جيدا، ومستعد للمساعدة في عملية بناء اللعب، كما مباراة تورينو ربما سيكون لدي الحارس فرصة أكبر للمشاركة في بناء اللعب".

وتحدث عن الانتقادات الموجهة لرافائيل لياو: "يقدم مسيرة رائعة، ويفعل كل شيء ليتحول من لاعب كبير إلى بطل".

وأكمل "الأمر واضح أنه عليه التعامل مع بعض المواقف بشكل أفضل، وواضح أنه نضج مع ازدياد المسؤوليات، لكنه يعمل على التعامل مع الضغوط".

وتابع "لا أحب أن تلقي المسؤولية بأكملها على لاعب واحد سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية. اعتقد أن الخطأ يكون خطأ الجميع".

وأتم "لياو يفعل كل شيء ليصبح بطلا، عليه مواصلة ذلك، ومن أجل ذلك عليه أن يقدم أداءً متكاملا، على مستوى الشخصية لديه تطور هائل".

وألقت بعض الجماهير باللوم على لياو عقب مباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا بعدما أهدر فرصة هدف محقق برعونة إذ حاول التسديد بالكعب.

ويمتلك الروسونيري في جعبته 9 نقاط في المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي.

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