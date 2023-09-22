التونسي وجدي الدردوري يقود منتخب مصر في كأس العالم لـ "ميني فوتبول"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم المصغرة "ميني فوتبول" برئاسة أحمد سمير عن تعيين التونسي وجدي الدردوري مدربا لمنتخب مصر.

وسيقود الدردوري الفريق في كأس العالم 2023 التي تستضيفها مدينة رأس الخيمة في الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتُقام البطولة بمشاركة 32 دولة تم تقسيمها إلى 8 مجموعات بمشاركة 6 منتخبات عربية وهم: مصر - الإمارات - لبنان - البحرين - العراق - ليبيا.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للفراعنة من: أنسي نبيل المدرب العام - ناجح القاسم محلل الأداء - عصام الشرقاوي المدرب المساعد - أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب - محمد رضا عوض طبيبا للمنتخب.

وتأهل فراعنة "ميني فوتبول" إلي كأس العالم بصفتهم بطل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت في نيجيريا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بالمونديال مع الكويت والعراق وأذربيجان .

وقال أحمد سمير رئيس الاتحاد: "التعاقد مع المدير الفني الجديد وجدي الدردوري صاحب الخبرات الكبيرة جاء من أجل إسعاد الشعب المصري بتحقيق أفضل النتائج في المونديال بعد إنجاز الفوز ببطولة الأمم واعتلاء عرش القارة السمراء".

وأضاف "نتمنى دعم الجميع لمنتخبنا الوطني، ونحن بدورنا سنعمل على توفير كل الظروف لهذا المنتخب البطل، وموعدنا في الإمارات إن شاء الله".

وسيخوض منتخب مصر مباراتين وديتين غدا السبت 23 سبتمبر علي ملعب الإتحاد بنادي إيروسبورت ، الأولي في السادسة مساء مع فريق الكوم الأحمر بطل كأس مصر الموسم الماضي، والمباراة الثانية مع نادي دكرنس السابعة مساء بطلب من الجهاز الفني الجديد من أجل تجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل إعلان القائمة المشاركة في المونديال العالمي.

الجدير بالذكر أن وجدي الدردوري وسفيان برينيس قادا المنتخب التونسي في كأس العالم في أستراليا 2019 وكأس العالم للقارات 2018، وحصدا معه المركز الثاني في كأس العالم للقارات.

وتعد تونس أحد أقوى الاتحادات والمنتخبات التي تهتم باللعبة في أفريقيا والعالم، وهي مؤسسة الاتحاد الافريقي برئاسة أشرف بن صالحة رئيس الكونفدرالية الإفريقية حاليا وكذلك نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وقد نظمت تونس كأس العالم 2017 بالعاصمة تونس وكذلك كأس القارات 2019 بكل نجاح.