الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق

يواصل الزمالك مسيرته في الدوري المصري بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الموسم الجديد 2023-2024.

ويملك الزمالك نقطة من تعادله في الجولة الأولى، بينما يأتي المقاولون بلا نقاط بعد الخسارة.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

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وبدأ الزمالك موسمه المحلي بالتعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بينما افتتح المقاولون العرب الدوري بالخسارة أمام بلدية المحلة الصاعد حديثا بهدفين دون رد.

والتقى الزمالك والمقاولون 3 مرات في الموسم الماضي، حيث تعادلا سلبيا في الدور الأول من الدوري، وتعادلا 2-2 في الدور الثاني.

أما في ربع نهائي كأس مصر، حقق الزمالك انتصارا كاسحا بستة أهداف مقابل هدف وحيد.