بعد إصابته أمام الزمالك.. 4 غُرز في رأس أحمد سامي

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 21:03

كتب : بسام أبو بكر

أحمد سامي

أعلن نادي بيراميدز عن تلقى أحمد سامي مدافع الفريق لـ 4 غرز في الرأس بعد الالتحام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الزمالك الماضية.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز في تصريحاته للمركز الإعلامي: "سامي أصيب في التحام قوي بالرأس خلال لقاء الزمالك وتم وضع موانع نزيف مؤقتة خلال المباراة".

وأضاف "عقب اللقاء توجه للمستشفى وخضع لأشعة مقطعية أثبتت سلامته وعدم وجود ارتجاج".

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وأوضح "الجرح الذي تعرض له سامي تمت خياطته بـ 4 غرز في منطقة الرأس، ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد".

واختتم "مشاركته في المباريات ترجع لرؤية الجهاز الفني وعدم شعوره بأي آلام".

وتعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل فريق على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الرابعة عصرا على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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