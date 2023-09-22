عبد المنصف يكشف موقف عواد من المشاركة مع الزمالك

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:51

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - الزمالك

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك عن موقف الحارس محمد عواد بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد المنصف في تصريحاته للمركز الإعلامي للأبيض: "محمد عواد جاهز للعودة بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي"

وأضاف "اللاعب أدى الفقرة الفنية وخاض التقسيمة مع الفريق، بعد نهاية برنامجه التأهيلي".

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وأوضح "سنكثف التدريبات الفنية للحارس حتى يصل للجاهزية القصوى. الهدف هو تجهيز جميع حراس المرمى للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وغاب عواد مؤخرا بسبب إصابته برشح في الركبة.

ويتواجد في حراسة المرمى محمد صبحي بصورة أساسية، ويليه في غياب عواد الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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