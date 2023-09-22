كلاسيكو السعودية - محرز وفيرمينو يقودان هجوم أهلي جدة.. وكيسي أساسي أمام النصر

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

يقود الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة أمام النصر.

ويستضيف النصر منافسه أهلي جدة على ملعب الأول بارك ضمن كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الإيفواري فرانك كيسيي في تشكيل أهلي جدة الأساسي غلى جوار الإسباني جابرييل فيجا.

ويعود المدافع التركي ميريح ديميرال لتشكيل أهلي جدة الأساسي على حساب عبد الباسط هندي.

وأعلن ماتياس يايسله تشكيل الأهلي لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بسام الحريجي- روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- بسام الحريجي

في الوسط: سجابريل فيجا - فرانك كيسي- محمد المجحد

في الهجوم: رياض محرز- روبرتو فيرمينو- آلان سانت ماكسميان.

ويدخل النصر اللقاء سعيًا وراء مواصلة انتصاراته إذ يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.

في المقابل يبحث الأهلي عن تحقيق انتصار في أولى المواجهات الكبرى له هذا الموسم، إذ يحل الفريق خامساً برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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