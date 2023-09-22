مران الزمالك - تأهيل فتوح وعبد الله جمعة.. غياب شيكابالا وعبد الغني

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح

أدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية و استشفائية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن إطالات واستشفاء لعلاج الإرهاق في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين في مباراة بيراميدز.

وكان الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة وشارك فيها اللاعبون البدلاء والمستبعدين من المباراة الماضية.

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وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين على هامش المران حيث تحدث في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول في مباراة الأمس أمام بيراميدز، مؤكدا أنه كان يتمني أن يخرج الفريق فائزا ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية، و بعض المتطلبات الخاصة من اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض أحمد فتوح الظهير الأيسر فقرة تدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها أسفل عضلات البطن.

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ولم يشارك مع زملائه في المران الجماعي.

فيما خاض مصطفى شلبي و عبد الله جمعة فقرة تدريبات تأهيلية داخل صالة الألعاب البدنية، حيث لم يشارك الثنائي في التدريبات الجماعية.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الغني على إذن من الجهاز الفني للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبان غدا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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