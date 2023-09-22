كلاسيكو السعودية - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام أهلي جدة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني تشكيل النصر الأساسي أمام أهلي جدة.

ويستضيف النصر منافسه أهلي جدة على ملعب الأول بارك ضمن كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

كما يبدأ أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر في تشكيل الفريق لمواجهة أهلي جدة.

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وأعلن لويس كاسترو مدرب النصر تشكيل النصر لمواجهة أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويدخل النصر اللقاء سعيًا وراء مواصلة انتصاراته إذ يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.

في المقابل يبحث الأهلي عن تحقيق انتصار في أولى المواجهات الكبرى له هذا الموسم، إذ يحل الفريق خامساً برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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