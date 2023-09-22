بمشاركة شريف ومصطفي.. الخليج يفوز على الأخدود في الدوري السعودي

حصد نادي الخليج 3 نقاط ثمينة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الخليج على الأخدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن سابع جولات الدوري السعودي.

وسجل خالد ناري هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وشارك المهاجم الدولي المصري محمد شريف من بداية المباراة حتى الدقيقة 90 وحل عبد الله آل سالم بدلا منه.

كما شارك اللاعب المصري الآخر أحمد مصطفي في صفوف فريق الأخدود عند الدقيقة 64.

وأهدر البرتغالي فابيو مارتينيو ركلة جزاء تصدى لها باولو حارس مرمى الأخدود في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسدد محمد شريف تسديدة صاروخية تصدى لها باولو حارس الأخدود.

وحصل مارتينيز على ركلة جزاء جديدة بعد عرقلة مارتينيز سددها خالد ناري بنجاح في الدقيقة 60.

وراوغ محمد شريف حارس مرمى الأخدود باولو ووضع الكرة تجاه المرمى لكن دفاع الأخدود أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ورفع الخليج رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة في المركز الـ15.