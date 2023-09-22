جوائز الأفضل - من بينهم 3 لسيدات.. 11 هدفا مرشحا لـ بوشكاش أفضل هدف 2023
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 19:44
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسماء المرشحة لجائزة بوشكاش والتي تقدم لصاحب أفضل هدف في العالم عن عام 2023.
وشهدت القائمة المرشحة للعام الجاري تواجد 3 أهداف من كأس العالم للسيدات 2023 والتي توجت بها إسبانيا.
وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة 2018 بفضل هدفه آنذاك في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي.
ويعد آخر من فاز بالجائزة هو مارسين أوليسكي العام الماضي.
وإليكم قائمة المرشحين:
الأرجنتيني ألفارو باريال لاعب سينسيناتي الأمريكي ضد بتيسبروه ريفرهاوندز في كأس أمريكا.
الكولومبية ليندا كايسيدو لاعب منتخب كولومبيا ضد ألمانيا في كأس العالم للسيدات.
Linda Caicedo 🇨🇴 @FCFSeleccionCol #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/uVBxqggi19— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 22, 2023
الباراجوياني خوليو أنسيسيو لاعب برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
.@JulioEnciso33's STUNNING strike against City! 🚀 @BrightonTools 📺 pic.twitter.com/qYpNvGfWYo— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 25, 2023
الكوري الجنوبي سيونج جين كانج لاعب منتخب الشباب لكوريا الجنوبية ضد الأردن في كأس آسيا تحت 20 عاما.
🪄 𝐖𝐎𝐖. 𝐉𝐔𝐒𝐓. 𝐖𝐎𝐖!
Sometimes, you need magic to win a close encounter match. And 🇰🇷 Kang Seong-jin is just the man for it!#AFCU20 | #JORvKOR pic.twitter.com/UIYJJYjGlc— #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 5, 2023
الأوروجوياني براين لوزانو لاعب أطلس المكسيكي ضد كلوب أمريكا في الدوري المكسيكي.
¡¡¡G⚽⚽⚽LAZOO!!! ¡El Huevo Lozano empató el partido!! ¡Qué disparo!
Atlas 2-2 América#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/oCgShnpeKR— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 26, 2023
الأسترالية سام كير لاعبة منتخب أستراليا ضد إنجلترا في كأس العالم للسيدات.
Sensational Sam Kerr. 🌟#HBD | #FIFAWWC pic.twitter.com/WscNbq7zGq— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 10, 2023
البرازيلي جيليريمي مادروجا لاعب نوفوريزونينتو البرازيلي ضد بوتافوجو ساو باولو في الدرجة الثانية البرازيلية.
Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC— ge (@geglobo) June 28, 2023
الإسباني إيفان موريانتي لاعب إيبيزا الإسباني ضد بورجوس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.
😏💙🔝 ¿Candidato a 𝔾𝕆𝕃 𝔻𝔼𝕃 𝔸ℕ̃𝕆, @ibizaud?
⚽ @ivaan_morante #LaLigaSmartBank#IbizaBurgos#LaLigaHighlights pic.twitter.com/x7rbDho9jL— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) March 28, 2023
البرتغالي نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في الدوري البرتغالي.
Alô Puskas? 📞 @nunomsantos11 está a chamar 😎
𝙀𝙢 𝙡𝙤𝙤𝙥 deste golo desde ontem 🤩
📺 Acompanha os jogos do #SportingCP na @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/RIfqOu9Mep— Sporting CP (@SportingCP) March 13, 2023
الكازاخي أشكهات تاجيبيرجين لاعب منتخب كازاخستان ضد الدنمارك في تصفيات يورو 2024.
🇰🇿 What a strike by Askhat Tagybergen 🤯
Happy birthday to the Kazakhstani captain! 🎈#HBD pic.twitter.com/Y7ibHf3KRq— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) August 9, 2023
البرازيلية بياتريز زينيراتو لاعبة البرازيلي ضد بنما في كأس العالم للسيدات 2023.
Bia Zaneratto 🇧🇷 @SelecaoFeminina #AcrediteNoSeuContinente pic.twitter.com/0pHsSqP1JZ— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 22, 2023