جوائز الأفضل - من بينهم 3 لسيدات.. 11 هدفا مرشحا لـ بوشكاش أفضل هدف 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسماء المرشحة لجائزة بوشكاش والتي تقدم لصاحب أفضل هدف في العالم عن عام 2023.

وشهدت القائمة المرشحة للعام الجاري تواجد 3 أهداف من كأس العالم للسيدات 2023 والتي توجت بها إسبانيا.

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة 2018 بفضل هدفه آنذاك في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويعد آخر من فاز بالجائزة هو مارسين أوليسكي العام الماضي.

وإليكم قائمة المرشحين:

الأرجنتيني ألفارو باريال لاعب سينسيناتي الأمريكي ضد بتيسبروه ريفرهاوندز في كأس أمريكا.

الكولومبية ليندا كايسيدو لاعب منتخب كولومبيا ضد ألمانيا في كأس العالم للسيدات.

الباراجوياني خوليو أنسيسيو لاعب برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

الكوري الجنوبي سيونج جين كانج لاعب منتخب الشباب لكوريا الجنوبية ضد الأردن في كأس آسيا تحت 20 عاما.

🪄 𝐖𝐎𝐖. 𝐉𝐔𝐒𝐓. 𝐖𝐎𝐖! Sometimes, you need magic to win a close encounter match. And 🇰🇷 Kang Seong-jin is just the man for it!#AFCU20 | #JORvKOR pic.twitter.com/UIYJJYjGlc — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 5, 2023

الأوروجوياني براين لوزانو لاعب أطلس المكسيكي ضد كلوب أمريكا في الدوري المكسيكي.

الأسترالية سام كير لاعبة منتخب أستراليا ضد إنجلترا في كأس العالم للسيدات.

البرازيلي جيليريمي مادروجا لاعب نوفوريزونينتو البرازيلي ضد بوتافوجو ساو باولو في الدرجة الثانية البرازيلية.

Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC — ge (@geglobo) June 28, 2023

الإسباني إيفان موريانتي لاعب إيبيزا الإسباني ضد بورجوس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

البرتغالي نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في الدوري البرتغالي.

Alô Puskas? 📞 @nunomsantos11 está a chamar 😎 𝙀𝙢 𝙡𝙤𝙤𝙥 deste golo desde ontem 🤩 📺 Acompanha os jogos do #SportingCP na @SPORTTVPortugal pic.twitter.com/RIfqOu9Mep — Sporting CP (@SportingCP) March 13, 2023

الكازاخي أشكهات تاجيبيرجين لاعب منتخب كازاخستان ضد الدنمارك في تصفيات يورو 2024.

🇰🇿 What a strike by Askhat Tagybergen 🤯 Happy birthday to the Kazakhstani captain! 🎈#HBD pic.twitter.com/Y7ibHf3KRq — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) August 9, 2023

البرازيلية بياتريز زينيراتو لاعبة البرازيلي ضد بنما في كأس العالم للسيدات 2023.