جوائز الأفضل - من بينهم 3 لسيدات.. 11 هدفا مرشحا لـ بوشكاش أفضل هدف 2023

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسماء المرشحة لجائزة بوشكاش والتي تقدم لصاحب أفضل هدف في العالم عن عام 2023.

وشهدت القائمة المرشحة للعام الجاري تواجد 3 أهداف من كأس العالم للسيدات 2023 والتي توجت بها إسبانيا.

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة 2018 بفضل هدفه آنذاك في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

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ويعد آخر من فاز بالجائزة هو مارسين أوليسكي العام الماضي.

وإليكم قائمة المرشحين:

الأرجنتيني ألفارو باريال لاعب سينسيناتي الأمريكي ضد بتيسبروه ريفرهاوندز في كأس أمريكا.

الكولومبية ليندا كايسيدو لاعب منتخب كولومبيا ضد ألمانيا في كأس العالم للسيدات.

الباراجوياني خوليو أنسيسيو لاعب برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

الكوري الجنوبي سيونج جين كانج لاعب منتخب الشباب لكوريا الجنوبية ضد الأردن في كأس آسيا تحت 20 عاما.

الأوروجوياني براين لوزانو لاعب أطلس المكسيكي ضد كلوب أمريكا في الدوري المكسيكي.

الأسترالية سام كير لاعبة منتخب أستراليا ضد إنجلترا في كأس العالم للسيدات.

البرازيلي جيليريمي مادروجا لاعب نوفوريزونينتو البرازيلي ضد بوتافوجو ساو باولو في الدرجة الثانية البرازيلية.

الإسباني إيفان موريانتي لاعب إيبيزا الإسباني ضد بورجوس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

البرتغالي نونو سانتوس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في الدوري البرتغالي.

الكازاخي أشكهات تاجيبيرجين لاعب منتخب كازاخستان ضد الدنمارك في تصفيات يورو 2024.

البرازيلية بياتريز زينيراتو لاعبة البرازيلي ضد بنما في كأس العالم للسيدات 2023.

جوائز الأفضل فيفا جائزة بوشكاش
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