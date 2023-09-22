الونش يعلن انتهاء المرحلة الأولى من العلاج تمهيدا لعودته

كشف محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك انتهاء المرحلة الأولى من العلاج تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات.

وتعرض الونش لقطع في الرباط الصليبي في نهاية مايو الماضي إثر إصابته ضد الإسماعيلي الموسم الماضي.

وصرّح الونش عبر "إنستجرام" قائلا: "اليوم (الجمعة) أنهيت آخر يوم في المرحلة الأولى من العلاج، ومررت بالصعب وفي أقرب وقت سأكون مع الفريق".

وسبق أن صرّح محمد أسامة طبيب الزمالك عبر قناة النادي قبل أيام: "محمود حمدي الونش يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي من إصابة القطع في الرباط الصليبي. اللاعب ينفذ البرنامج الموضوع له ونعمل على تأهيله بشكل جيد حتى لا تكرر الإصابة مجددا".

وخضع الونش للعملية الجراحية في إحدى المستشفيات في ألمانيا وتواجد معه محمد أسامة طبيب الزمالك حينها في مايو الماضي.

وكانت تلك الإصابة الثانية التي تعرض لها الونش خلال الموسم الماضي بعدما خضع لعملية جراحية في إنجلترا في شهر نوفمبر 2022 عقب إصابته في الأوتار الخلفية للركبة.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك الموسم الماضي بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.