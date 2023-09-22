ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف بيلينجهام من مواجهة أتلتيكو مدريد

كشف خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد موقف جود بيلينجهام من المشاركة ضد أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية.

ويلتقي ريال وأتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

وقال خوان كاميلو لـ FilGoal.com: "لم يتحدد موقف بيلينجهام من مواجهة أتلتيكو مدريد حتى الآن".

وأتم "علينا الانتظار ومتابعة حالة اللاعب غدا".

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية يعاني الإنجليزي من ألم في المعدة، ولم يتبين بعد هل المشكلة مرضية أم عضلية.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد واثق باستعداد اللاعب البالغ 20 عاما بالمشاركة في اللقاء.

ويتألق بيلينجهام بقميص الملكي منذ انضمامه الصيف الجاري في صفقة قياسية تخطت الـ 100 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

الإنجليزي سجل 6 أهداف في 6 مباريات بقميص ريال مدريد وصنع آخر وحاز جائزة رجل المباراة 5 مرات منذ بداية الموسم.