الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الأخدود

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

محمد شريف

يقود المهاجم الدولي المصري محمد شريف هجوم الخليج خلال مواجهة الأخدود.

محمد شريف

النادي : الخليج

ويلعب الخليج أمام الأخدود ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي.

وأعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود.

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وجاء تشكيل الخليج لمواجهة الأخدود كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد السميري.

الوسط: خالد ناري - إيفو رودريجيز - عارف آل حيدر- وو يونج جانج

الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينيز

ويحتل الخليج المركز 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.

فيما يتواجد الاخدود في المركز 14 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

محمد شريف نادي الخليج الدوري السعودي
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