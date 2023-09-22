الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الأخدود
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 17:44
كتب : FilGoal
يقود المهاجم الدولي المصري محمد شريف هجوم الخليج خلال مواجهة الأخدود.
محمد شريف
النادي : الخليج
ويلعب الخليج أمام الأخدود ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي.
وأعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج تشكيل فريقه لمواجهة الأخدود.
وجاء تشكيل الخليج لمواجهة الأخدود كالتالي:
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد السميري.
الوسط: خالد ناري - إيفو رودريجيز - عارف آل حيدر- وو يونج جانج
الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينيز
ويحتل الخليج المركز 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.
فيما يتواجد الاخدود في المركز 14 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
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