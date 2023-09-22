الدوري السعودي - محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام الأخدود

سالم الدوسري: الهلال يعاني من ضغط المباريات

منافس الأهلي المحتمل – إصابة لاعب اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 والقنوات الناقلة.. النصر ضد الأهلي

إلى الصدارة.. الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويستغل تعثر الهلال

طارق حامد: هذا سبب تفضيلي الاستمرار في السعودية.. والهلال فاز بنقطة من ضمك