سالم الدوسري: الهلال يعاني من ضغط المباريات

أرجع سالم الدوسري صانع ألعاب الهلال السعودي أن ضغط المباريات كان سببا رئيسيا في تراجع نتائج فريقه.

وفقد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة بعد تعادله أمام ضمك بهدف لكل فريق ضمن الجولة السابعة.

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية اللقاء عبر "SSC SPORTS": "أضعنا نقطتين ولكن لا يزال المشوار طويلا وسنعمل على التعويض خلال الجولات القادمة"

وأضاف: "تأثرنا بالإجهاد نتيجة ضغط المباريات وخوض مباريات متتالية في بطولات مختلفة وهو ما تسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين".

استغل اتحاد جدة تعثر الهلال بأفضل شكل وقفز على صدارة الدوري السعودي بفضل انتصاره على الفتح.

وفاز الاتحاد على الفتح مساء الخميس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي بهدفين لهدف.

فيما تعثر الهلال في الدوري السعودي وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد منافسه ضمك.

وحل الهلال ضيفا على ضمك لملاقاته في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي.

افتتح مالكوم أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وأدرك نيكولاي ستانشيو التعادل في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد فيها مع ضمك بشكل كامل من البداية للنهاية.

وحصل طارق على إنذار لتدخله بقوة على مالكوم في الدقيقة 12.

كما طالب نيمار لاعب الهلال بطرد طارق حامد بداعي لمس الكرة ليده وبالتالي احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

بتلك النتيجة بات الهلال في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ17 نقطة.

فيما وصل رصيد ضمك إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.