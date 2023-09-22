رومارينيو: اتحاد جدة يحتاج فقط للانسجام

يرى البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة السعودي أن فريقه يحتاج فقط للانسجام بين لاعبيه حتى يقدم المستوى المأمول من جماهيره.

واستغل اتحاد جدة تعثر الهلال بأفضل شكل وقفز على صدارة الدوري السعودي بفضل انتصاره على الفتح.

وفاز الاتحاد على الفتح مساءالخميس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي بهدفين لهدف.

وقال رومارينيو في تصريحات عبر "SSC SPORTS" عقب نهاية المباراة: "الاتحاد حقق فوزا مستحقا و3 نقاط مهمة جدا في ظل الغيابات المؤثرة، لكن اللاعبون قدموا اليوم مباراة كبيرة".

وعن الانتقادات التي توجه للفريق شدد "الفريق يحتاج فقط لمزيد من الانسجام على المستوى الهجومي لكي يقدم الكرة الجميلة وهذا سيحدث ما مرور الوقت وتوالي المباريات".

في المقابل أعرب مروان الصحفي لاعب الاتحاد الشاب عن سعادته بالحصول على فرصة المشاركة مع فريقه أمام الفتح.

وقال الصحفي: "سانتو مدرب عالمي منحني الثقة من أجل الظهور بهذا المستوى في هذا اللقاء صعب."

وأضاف "الاتحاد فريق جماعي يعمل فيه الجميع على تقديم أفضل ما لديهم حتى لا يظهر الفريق متأثرا بالغيابات".

وغاب الثنائي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمدالله عن اتحاد جدة أمام الفتح بسبب الإصابة.

ووصل رصيد الاتحاد بفضل ذلك الانتصار إلى 18 نقطة يتصدر بهم الترتيب بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال الذي تعادل بهدف لمثله ضد ضمك.

فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع.