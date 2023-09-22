مؤتمر تشافي: جددت تعاقدي.. وهذه أفضل لحظة لي كمدرب مع برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني لموسم آخر.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "تمت عملية تجديد تعاقدي منذ أيام، لا أعرف متى سيتم الإعلان عنه لكن كل شيء تم".

وواصل "أتيت إلى هنا في وقت صعب والكل قام بعمل جيد وفزنا بلقبين الموسم الماضي ولكن العملية مازالت مستمرة، في هذا الموسم يجب أن نكون حاسمين، أشعر بالدعم من الرئيس خاصة في الفترات الصعبة ولا يمكن أن نتوقف عن العمل للحفاظ على النجاح الذي حققناه".

وأردف "البقاء في برشلونة لـ15 عاما أمر معقد للغاية فالمتطلبات هنا لا تصدق، لكنني آمل من البقاء لسنوات عديدة فأنا في منزلي وسعيد جدا، لكن الاستمرار لـ15 عاما أمر صعب للغاية".

وعن مستوى فريقه قال: "بالإضافة للتعاقدات الجديدة لدينا العديد من اللاعبين الذين تحسنوا كثيرا مثل جافي وكوندي وكريستنسين".

أما عن جواو فيليكس فقال: "يلعب جيدا ويتواجد بين الخطوط ويستفيد منه كل الفريق".

وانتقل تشافي للحديث عن مواجهة سيلتا فيجو وقال: "من المهم أن نكون في الصدارة إن فزنا غدا سنضغط على ريال مدريد وعلينا لعب مباراة جيدة".

وبسؤاله عن مستقبل فيليكس وجواو كانسيلو المعارين من أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي قال: "من المبكر الحديث عن ذلك لكننا سعداء بوجودهما".

أما عن أفضل لحظة له كمدرب مع برشلونة أجاب "سأقول الفوز بكأس السوبر الإسباني في يناير الماضي لقد كانت نقطة تحول ورأى اللاعبون ذلك وبدأوا يؤمنون بكل شيء، كانت لحظة حاسمة لقلب الطاولة".

ويستضيف برشلونة منافسه سيلتا فيجو غدا السبت في ملعب مونتجويك في سادس جولات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الـ16 بأربع نقاط.