عبد المنعم: أتمنى انضمام زيزو وفتوح للأهلي.. وهذا ما قلته لمعلول بعد هدف الوداد

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - بيرسي تاو - الأهلي

يتمنى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي انضمام أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح لاعبي الزمالك إلى صفوف الفريق الأحمر.

وتحدث عبد المنعم لقناة "أون تايم سبورتس 1" ردا على من يفضل بين زيزو وفتوح لينضم للأهلي وأجاب "لاعبان رائعان للغاية أتمنى انضمام الثنائي للأهلي".

وعن كيف تحول لمدافع كشف "كنت في سن العاشرة وألعب بطولة ودية في قطر وكان هناك أحد المهاجمين متفوق على مدافعينا في كل شيء وطالبني مدربي ياسر رجب بالعودة من الهجوم للعب كمدافع وقتها كنت ألعب صانع ألعاب، وقدمت مباراة رائعة للغاية".

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وأردف "منذ ذلك اليوم عدت للعب كمدافع وكنت أبكي ولا أريد الذهاب للنادي مجددا لأنني أريد اللعب كمهاجم".

وعن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق قال: "كيروش كان مقتنعا بي بشدة، أول مباراة لم أظهر بشكل جيد وكنت ألعب كظهير أيمن وقبل خوض النهائي تلقيت مكالمة وعرفت أنني عدت للأهلي ومن أمم إفريقيا شاركت في كأس العالم للأندية".

أما عن أغنية سطلانة والتي اشتهرت بشدة عقب احتفال الأهلي بها بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا كشف عبد المنعم "عمرو السولية كان دائما يرددها ويجعلنا نسمعها وقت التدرب في الجيمانزيوم".

وأردف "كنت أقول له غير تلك الأغنية".

وأكمل "عقب مباراة الوداد كنا نبحث عن أغنية نحتفل بها وفوجئا بطاهر محمد طاهر يختار سطلانة، لقد اشتهرت بشدة بعد ذلك حتى أن صناع العمل كانوا يشكرون طاهر ويرغبون في التقاط الصور معه".

وكشف عبد المنعم عما قاله لعلي معلول عقب تسجيل هدفه ضد الوداد بعد عرضية اللاعب التونسي من ركلة ركنية.

وقال عبد المنعم: "أقول لمعلول دائما العب الكرة على الزاوية الأولى أو القريبة، في المباراة أرسل أكثر من عرضية لكنها كانت بعيدة وذهبت له مجددا وقلت له العبها على الأولى ولا تشغل بالك بأي شيء".

وأتم "بعد تسجيل الهدف والاحتفال صرخت في وجهه وقلت له مش قولتلك العبهالي على الأولى وهجيبها".

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