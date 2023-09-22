منتخب ألمانيا يتعاقد مع ناجلزمان حتى نهاية يورو 2024

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 12:47

كتب : رامي جمال

يوليان ناجلزمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع جوليان ناجلزمان لتدريب المنتخب خلفا لهانز فليك الذي أقيل من منصبه قبل عدة أسابيع.

ووقع ناجلزمان على عقد يربطه بالمنتخب الألماني حتى الـ31 من شهر يوليو 2024.

وبذلك سيقود ناجلزمان المنتخب الألماني خلال منافسات يورو 2024 التي تقام في بلاده.

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وأوضح الاتحاد الألماني في بيانه أنه تم إجراء تصويت بين أعضائه وحصل ناجلزمان على إجماع الأصوات لتولي المنصب.

المدرب صاحب الـ36 عاما سبق وقاد هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ قبل إقالته من منصبه منتصف الموسم الماضي وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصبح ناجلزمان المدرب رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وقال ناجلزمان: "أمامنا يورو ستقام في بلادنا وهذه مناسبة خاصة تحدث مرة واحدة كل عدة عقود، نريد إقامة بطولة رائعة في بلد عظيم".

وأتم "لدي رغبة كبيرة في خوض ذلك التحدي، الظهور الأول لي سيكون في دورتموند وستكون لدينا مجموعة متماسكة العام المقبل".

وتوج ناجلزمان صاحب الـ36 عاما في مسيرته بالدوري الألماني مرة مع بايرن والسوبر الألماني مرتين مع الفريق البافاري.

منتخب ألمانيا ألمانيا ناجلزمان
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