الملك يعادل الغزال.. هدف يتبقى لـ صلاح ليكسر رقم هنري الاستثنائي

واصل محمد صلاح أرقامه الاستثنائية والآن عادل إنجاز تيري هنري ولا يفصله عن كتابة التاريخ باسمه منفردا سوى هدف واحد فقط.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا عقب 14 دقيقة من مشاركته كبديل أمام لاسك في أولى جولات الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس في ملعب لينزر.

ذلك الهدف هو رقم 42 الذي يسجله صلاح لليفربول في مختلف المسابقات الأوروبية ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع الأندية الإنجليزية في البطولات القارية رفقة أيقونة أرسنال وقائده السابق تيري هنري.

والآن يحتاج صلاح لهدف واحد فقط في الدوري الأوروبي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية.

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النجم المصري محمد صلاح يبصم على الهدف الثالث لليفربول



#الدوري_الاوروبي#UEL pic.twitter.com/sxsBaCK9wj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023

جاء ذلك بعد أربعة أيام فقط بعدما أصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ63 صناعة مقابل 62 لرياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي.

كما أنه في المباراة ذاتها ضد ولفرهامبتون لا يوجد من ساهم في تسجيل 200 هدف أو أكثر مع ليفربول سوى ستيفن جيرارد ومحمد صلاح.

صلاح يملك 205 مساهمة تهديفية مع ليفربول مقابل 233 لجيرارد.