كرة سلة – كيف يلعب الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية

خسر الأهلي من فرانكا البرازيلي بنتيجة 90-70 في ثاني جولات كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).

جاء ذلك بعدما فاز أمس الخميس على إجنيت الأمريكي بنتيجة 82-76 ليصبح أول فريق إفريقي يحقق انتصارا في تاريخ البطولة.

والآن فقد الأهلي فرصة التأهل إلى النهائي والآن يأمل في المنافسة على المركز الثالث لكن كيف يحدث هذا؟

في البداية نشرح سريعا نظام البطولة.

تقام البطولة بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين.

يتأهل أصحاب الصدارة في كل مجموعة إلى النهائي.

يتأهل أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يخوض أصحاب المركز الثالث في المجموعتين مباراة لتحديد المركزين الخامس والسادس.

ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد فيها الأهلي

الأهلي 3 نقاط (نقطتان للفوز ونقطة للهزيمة) وفارق الأهداف لديه -14

فرانكا نقطتان وفارق الأهداف لديه +20

إجنيت نقطة واحدة وفارق الأهداف لديه -6





































حسنا كيف يخوض الأهلي مباراة الميدالية البرونزية؟

السيناريو الأول

فوز فرانكا على إجنيت بأي نتيجة.

السيناريو الثاني

فوز إجنيت على فرانكا بفارق 34 نقطة أو أكثر.

الأهلي حاليا فارق الأهداف لديه -14.

وحال انتصار إجنيت بفارق 34 نقطة أو أكبر فسيصبح فارق أهداف فرانكا -15، ووقتها يحتل المركز الثالث وتذهب الصدارة لإجنيت والمركز الثاني في المجموعة إلى الأهلي.

أما حال انتصار إجنيت بفارق أقل من 34 ولو افترضنا فارق 20 نقطة فسيصبح الترتيب كالتالي:

فرانكا 0 نقطة.

إجنيت +14.

الأهلي -14.

مواعيد المباريات

كل مباريات البطولة الختامية ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

أما مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فستقام في الـ12 ظهرا بتوقيت القاهرة.