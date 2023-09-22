كرة سلة – الأهلي يخسر من فرانكا وينتظر تحديد موقفه الترتيبي في كأس العالم

خسر الأهلي من فرانكا البرازيلي صباح اليوم الجمعة بنتيجة 90-70 في ثاني جولات كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).

وسيطر فرانكا على أحداث المباراة منذ بدايتها إذ أنه أنهى الربع الأول متقدما في النتيجة 26-17.

وفي الربع الثاني أنهاه فرانكا متقدما بنتيجة 42-32.

لكن الفارق ازداد أكثر في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم الفريق البرازيلي 68-47.

ذلك قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 90-70.

وبذلك حصد فرانكا أول نقطتين له في مشواره في البطولة وسوف يلاقي إجنيت الأمريكي غدا السبت في الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي حقق إنجازا أمس الخميس بكونه أصبح أول فريق إفريقي يحقق انتصارا في تاريخ البطولة بعدما فاز على إجنيت الأمريكي بنتيجة 82-76.

ويملك الأهلي الآن في رصيده نقطتين بالتساوي مع فرانكا فيما يأتي إجنيت ثالثا بدون أي نقطة.

نظام البطولة

تقام النسخة الحالية من البطولة في سنغافورة في الفترة ما بين 21 لـ24 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من تيليكوم بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين على الميدالية البرونزية وأخيرا يلعب متذيل الترتيب على تحديد المركزين الخامس والسادس.

وبناء عليه ينتظر الأهلي معرفة نتيجة مباراة فرانكا وإجنيت التي تقام غدا لتحديد موقفه فيما تبقى من مشوار البطولة.