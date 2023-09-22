موديست: مباراة أولى وانتصار أول.. حظيت ببداية عظيمة مع فريقي الجديد

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

أنتوني موديست - محمود حمادة - الأهلي ضد المصري

"مباراة أولى وانتصار أول" هكذا علق أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد على ظهوره مع فريقه لأول مرة خلال مواجهة المصري.

وفاز الأهلي على المصري الثلاثاء الماضي برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري المصري.

وكتب موديست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سعيد بالعودة إلى الملعب".

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي المحتمل – إصابة لاعب اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 والقنوات الناقلة.. النصر ضد الأهلي كرة سلة - أوجستي: حققنا فوزا مستحقا على إجنيت.. ونقاتل للفوز في كل المباريات

وواصل "حظيت ببداية عظيمة مع فريقي الجديد وأتطلع لكل شيء مقبل".

وأتم "أنا مستعد للقتال والفوز معكم".

وشارك موديست في المباراة لـ81 دقيقة قبل استبداله وشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها موديست مع الأهلي بعدما انضم إليه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند.

الأهلي موديست
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة عبد الهادي: مباراة بيراميدز مثل قمة الزمالك والأهلي.. وهذا سبب مداورة أوسوريو هداف تاريخي وموقعة بدلاء.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في قمة إثارة الجولة الأولى رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا لا يخسر عندما يسجل.. نبيل عماد يحرز هدفه الأول بقميص الزمالك الرائعة رقم 123.. عبد الله السعيد ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري
أخر الأخبار
كرة سلة – الأهلي يخسر من فرانكا وينتظر تحديد موقفه الترتيبي في كأس العالم 5 دقيقة | كرة سلة
أخيرا وجد منزله الذي ظل يبحث عنه.. أرسنال يجدد تعاقد أوديجارد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موديست: مباراة أولى وانتصار أول.. حظيت ببداية عظيمة مع فريقي الجديد 42 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي المحتمل – إصابة لاعب اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي ساعة | السعودية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 والقنوات الناقلة.. النصر ضد الأهلي ساعة | السعودية
انتهت كرة سلة - الأهلي (70) - (90) فرانكا البرازيلي.. خسارة المارد الأحمر ساعة | كرة سلة
كرة سلة - أوجستي: حققنا فوزا مستحقا على إجنيت.. ونقاتل للفوز في كل المباريات 11 ساعة | كرة سلة
كرة يد - الدرع وخالد يقودان فيزبريم للفوز على مونبيليه "دودو" في دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري