موديست: مباراة أولى وانتصار أول.. حظيت ببداية عظيمة مع فريقي الجديد

"مباراة أولى وانتصار أول" هكذا علق أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد على ظهوره مع فريقه لأول مرة خلال مواجهة المصري.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على المصري الثلاثاء الماضي برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري المصري.

وكتب موديست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "سعيد بالعودة إلى الملعب".

وواصل "حظيت ببداية عظيمة مع فريقي الجديد وأتطلع لكل شيء مقبل".

وأتم "أنا مستعد للقتال والفوز معكم".

First game first win +3🔝 Happy to be back in the field! I had a great start in my new Football Club and looking forward to everything what‘s coming next. I‘m ready to fight and win with you! 🦅 pic.twitter.com/QwZryDFtnb — Anthony Modeste (@amodeste27) September 21, 2023

وشارك موديست في المباراة لـ81 دقيقة قبل استبداله وشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها موديست مع الأهلي بعدما انضم إليه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند.