مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023 والقنوات الناقلة.. النصر ضد الأهلي
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 10:28
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة قمة في الجولة السابعة من الدوري السعودي حينما يواجه النصر منافسه الأهلي.
وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وستذاع عبر قناة "إس إس سي 1".
ويواجه الأخدود منافسه الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف في السادسة مساء.
وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي إكسترا 2".
وفي الدوري الفرنسي سيواجه موناكو منافسه نيس في العاشرة مساء.
كما يلتقي شتوتجارت في الدوري الألماني مع دارمشتات في التاسعة والنصف مساء.
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