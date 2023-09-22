انتهت كرة سلة - الأهلي (70) - (90) فرانكا البرازيلي.. خسارة المارد الأحمر

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 10:01

كتب : FilGoal

كرة سلة - الأهلي وفرانكا البرازيلي - كأس إنتركونتيننتال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وفرانكا البرازيلي في ثاني جولات كأس العالم للأندية لكرة السلة (بطولة الإنتركونتيننتال).

تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من تيليكوم بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين على الميدالية البرونزية وأخيرا يلعب متذيل الترتيب على تحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى أمس الخميس على إجنيت بنتيجة 82-76.

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نهاية الربع الرابع والمباراة بفوز فرانكا على الأهلي بنتيجة 90-70.

انطلاق الربع الرابع.

نهاية الربع الثالث بتقدم فرانكا بنتيجة 68-47.

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتقدم فرانكا بنتيجة 42-32.

انطلاق الربع الثاني.

فرانكا البرازيلي ينهي الربع الأول متقدما في النتيجة 26-17.

انطلاق المباراة.

الأهلي كرة سلة كأس العالم للأندية لكرة السلة
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