كرة يد - الدرع وخالد يقودان فيزبريم للفوز على مونبيليه "دودو" في دوري أبطال أوروبا

انتصر فيزبريم المجري على مونبيليه الفرنسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بمشاركة الثلاثي المصري يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" ويحيى خالد.

وفاز فيزبريم على ملعبه بنتيجة 33-31 في اللقاء الذي انتهى شوطه الأول 13-15 لصالح الفريق الفرنسي.

اللقاء شهد مشاركة يحيى الدرع مع فيزبريم وتسجيل 7 أهداف أكثر من سجل في المباراة بين لاعبي الفريقين.

واكتفى يحيى خالد بتسجيل هدف وحيد من رمية جزائية في بداية اللقاء افتتح به أهداف فريقه.

في المقابل سجل أحمد هشام "دودو" 4 أهداف لصالح الفريق الفرنسي.

وكان فيزبريم تفوق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية على ماجديبورج الألماني، فيما خسر مونبيليه من برشلونة.

ويحتل فيزبريم المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل مونبيليه المركز السابع.

ويتأهل أول فريقان في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية صوب ربع النهائي مباشرة، فيما يتأهل أصحاب المراكز من 3-6 إلى الملحق لحسم المتأهلين لربع النهائي لاحقا.