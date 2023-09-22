بداية سيئة لمغامرة برايتون الأوروبية.. فوز صعب لـ روما واكتساح ألونسو وسقوط الإسبان

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

تعادل مارسيليا الفرنسي مع أياكس الهولندي بثلاثة أهداف لكل فريق في قمة الإثارة بمجموعات الدوري الأوروبي.

تقدم أياكس 2-0 بهدفي كارلوس فوربس في الدقيقة 9 وستيفن بيرجيس في الدقيقة 20، وتعادل مارسيليا بهدفي جوناثان كلوس في الدقيقة 23 وبيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 38.

أياكس استرد التقدم بهدف كينيث تايلور في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل أوباميانج مرة أخرى في الدقيقة 38.

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في المجموعة ذاتها سقط برايتون الإنجليزي أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أيك بهدف جبريل سيديبيه في الدقيقة 11، وتعادل جواو بيدرو في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ثم أعاد الضيوف تقدمهم بهدف ميات جاسيونوفيتش في الدقيقة 40، ليسترد بيدرو التعادل بركلة جزاء ثانية في الدقيقة 67.

هدف الفوز أتى بتوقيع إزيكيل بونس في الدقيقة 84، ليكتب نهاية غير سارة لأولى مباريات برايتون الأوروبية في تاريخه.

فيما تغلب وست هام الإنجليزي على ضيفه تي إس سي الصربي بنتيجة 3-1، حيث تقدم الضيف بهدف بيتار ستانيتش في الدقيقة 48، وتعادل المطارق بهدف عكسي من نيمانيا بيتروفيتش في الدقيقة 66.

الفوز حسم بهدفي محمد قدوس وتوماس سوتشيك في الدقيقتين 70 و82.

بذلك يتصدر وست هام المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فرايبورج الألماني الذي هزم أولمبياكوس اليوناني 3-2.

وخسر ريال بيتيس الإسباني أمام مضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدف دون رد سجله عبد الله سيما في الدقيقة 68.

وتغلب روما الإيطالي على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم فريق العاصمة في الدقيقة 45+4 بهدف عكسي من جابي كيكي.

فيما تعادل كاميلو توفار في الدقيقة 57، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو هدف الفوز في الدقيقة 65.

وبذلك يأتي روما ثانيا بفارق الأهداف عن سلافيا براج الذي هزم سيرفيت 2-0.

وحقق باير ليفركوزن الألماني بقيادة المدرب تشابي ألونسو فوزا ساحقا على هاكن السويدي بأربعة أهداف دون رد.

سجل للفريق الألماني فلوريان فيرتز في الدقيقة 10 وأمين عدلي في الدقيقة 16 وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 66 ويوناس هوفمان في الدقيقة 70.

وبذلك يتصدر ليفركوزن المجموعة الثامنة، ويليه كاراباج الأذربيجاني بعد فوزه على مولده النرويجي 1-0.

وسقط فياريال الإسباني أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني بهدفين دون رد سجلهما فوتيس إيونيديس في الدقيقة 38 وأندراز سبورار في الدقيقة 78.

الدوري الأوروبي فياريال برايتون تشابي ألونسو وست هام باير ليفركوزن أياكس مارسيليا
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