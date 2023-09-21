إلى الصدارة.. الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويستغل تعثر الهلال

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 23:10

كتب : رامي جمال

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

استغل اتحاد جدة تعثر الهلال بأفضل شكل وقفز على صدارة الدوري السعودي بفضل انتصاره على الفتح.

وفاز الاتحاد على الفتح اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي بهدفين لهدف.

افتتح مروان سعدان أهداف المباراة لصالح الفتح في الدقيقة 30.

أخبار متعلقة:
دوري المؤتمر - أول أهداف مرموش الأوروبية تنصر فرانكفورت على أبردين مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة

وفي الدقيقة 38 أدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينيو.

وبينما كان الشوط الأول يسير نحو التعادل سجل نجولو كانتي هدفا رائعا بتسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليضع الاتحاد في المقدمة.

ووصل رصيد الاتحاد بفضل ذلك الانتصار إلى 18 نقطة يتصدر بهم الترتيب بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال الذي تعادل بهدف لمثله ضد ضمك.

فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

ملخص المباراة

بدأ الاتحاد المباراة بشكل هجومي وسدد رومارينيو كرة قوية مرت بجوار المرمى.

وكاد مروان سعدان يسجل هدفا للفتح برأسية لكن مارسيلو جروهي تألق أمام التسديدة وتصدى لها.

هدأت المباراة إلى أن جاءت الدقيقة 31 حينما سجل مروان سعدان الهدف الأول للفتح برأسية إثر ركلة حرة نفذها مراد باتنا.

ولكن عقب ثماني دقائق فقط أدرك الاتحاد التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من رومارينيو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق كانتي تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للاتحاد.

وكاد الفتح يتعادل في الدقيقة 47 لكن جروهي تألق وتصدى لتسديدة مراد باتنا.

وفي الدقيقة 56 كاد رومارينيو يضاعف النتيجة للاتحاد لكن تسديدته الساقطة مرت أعلى المرمى بقليل.

هدأت المباراة شيئا فشيئا وغابت الفرص الخطيرة إلى أن استطاع الاتحاد الخروج بانتصار صعب ومثير لينقض على صدارة الدوري.

اتحاد جدة الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
انتهت الدوري السعودي – الاتحاد (2) - (1) الفتح.. انتصار العميد طارق حامد: هذا سبب تفضيلي الاستمرار في السعودية.. والهلال فاز بنقطة من ضمك نيمار طالب بطرد طارق حامد.. الهلال يتعثر أمام ضمك في الدوري السعودي تشكيل الدوري السعودي – رومارينيو يقود الهجوم أمام الفتح انتهت الدوري السعودي – ضمك (1) - (1) الهلال.. تعثر رفاق أمام طارق حامد وزملائه التشكيل - طارق حامد أساسي في وسط ضمك ضد نجوم الهلال بقيادة نيمار الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي الرياضية: بنزيمة وحمد الله يورطان سانتو أمام الفتح
أخر الأخبار
إلى الصدارة.. الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويستغل تعثر الهلال 23 دقيقة | السعودية
دوري المؤتمر - أول أهداف مرموش الأوروبية تنصر فرانكفورت على أبردين 59 دقيقة | المحترفون
مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة ساعة | الدوري المصري
عبد الهادي: مباراة بيراميدز مثل قمة الزمالك والأهلي.. وهذا سبب مداورة أوسوريو ساعة | الدوري المصري
شارك صلاح فسجل هدفا جميلا.. ليفربول يقلب الطاولة على لاسك في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
هداف تاريخي وموقعة بدلاء.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في قمة إثارة الجولة الأولى 2 ساعة | الدوري المصري
رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 2 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين