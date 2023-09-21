إلى الصدارة.. الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويستغل تعثر الهلال
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 23:10
كتب : رامي جمال
استغل اتحاد جدة تعثر الهلال بأفضل شكل وقفز على صدارة الدوري السعودي بفضل انتصاره على الفتح.
وفاز الاتحاد على الفتح اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي بهدفين لهدف.
افتتح مروان سعدان أهداف المباراة لصالح الفتح في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 38 أدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينيو.
وبينما كان الشوط الأول يسير نحو التعادل سجل نجولو كانتي هدفا رائعا بتسديدة صاروخية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليضع الاتحاد في المقدمة.
ووصل رصيد الاتحاد بفضل ذلك الانتصار إلى 18 نقطة يتصدر بهم الترتيب بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال الذي تعادل بهدف لمثله ضد ضمك.
فيما تجمد رصيد الفتح عند 11 نقطة يحتل بهم المركز السابع.
ملخص المباراة
بدأ الاتحاد المباراة بشكل هجومي وسدد رومارينيو كرة قوية مرت بجوار المرمى.
وكاد مروان سعدان يسجل هدفا للفتح برأسية لكن مارسيلو جروهي تألق أمام التسديدة وتصدى لها.
هدأت المباراة إلى أن جاءت الدقيقة 31 حينما سجل مروان سعدان الهدف الأول للفتح برأسية إثر ركلة حرة نفذها مراد باتنا.
مروان سعدان يعلن الهدف الأول للفتح🔥⚽️#نحلم_ونحقق
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/fotlTYMpVW— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
ولكن عقب ثماني دقائق فقط أدرك الاتحاد التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من رومارينيو.
رومارينهو يدرك التعادل للاتحاد بعد صناعة من كانتي⚽️🔥#نحلم_ونحقق
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/8rwOWutKMR— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أطلق كانتي تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للاتحاد.
كانتي يسجل الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة متقنة🔥🚀#نحلم_ونحقق
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/vkWtvq0zpc— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
وكاد الفتح يتعادل في الدقيقة 47 لكن جروهي تألق وتصدى لتسديدة مراد باتنا.
وفي الدقيقة 56 كاد رومارينيو يضاعف النتيجة للاتحاد لكن تسديدته الساقطة مرت أعلى المرمى بقليل.
هدأت المباراة شيئا فشيئا وغابت الفرص الخطيرة إلى أن استطاع الاتحاد الخروج بانتصار صعب ومثير لينقض على صدارة الدوري.