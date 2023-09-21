دوري المؤتمر - أول أهداف مرموش الأوروبية تنصر فرانكفورت على أبردين

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

سجل عمر مرموش أول أهدافه الأوروبية مساهما في فوز إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 على أبردين الأسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 11 من علامة الجزاء.

ووصل مرموش لهدفه الثالث مع فرانكفورت خلال 8 مباريات، حيث توزعت أهدافه على مسابقات الدوري الألماني وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

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وأصبح مرموش بفضل هذا الهدف أول لاعب مصري يسجل في دوري المؤتمر الأوروبي تاريخيا بعدما شارك عمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي الدقيقة 22 أدرك نيكي ديفلين هدف التعادل للضيوف.

وسدد مرموش كرة في الدقيقة 27 من داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد الحارس.

وتقدم فرانكفورت بالهدف الثاني عن طريق روبن كوش الذي سجل برأسية هدف التقدم في الدقيقة 61.

وخرج عمر مرموش متلقيا تحية جماهير فريقه في الدقيقة 82.

فوز رفع رصيد فرانكفورت لـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن باوك اليوناني الذي فاز على هلسنكي الفنلندي بنتيجة 3-2.

عمر مرموش دوري المؤتمر الأوروبي فرانكفورت
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