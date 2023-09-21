مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك عن تعادل فريقه أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والجدل الذي أثير بسبب حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية.

وقال أوسوريو "واجهنا منافسا قويا اليوم. بيراميدز أنفق كثيرا على الصفقات عكس فريقي الذي لم يضم أي صفقة بسبب أزمة القيد".

وأضاف "دفعت بعناصر شابة في بداية اللقاء مثل سيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة والمنافس لم يهدد مرمى الزمالك من لعب مفتوح ولكنه سجل هدفا من ركلة ثابتة".

وأوضح "أجرينا تعديلات في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين من لعب مفتوح. في مباراة أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية أهدر إبراهيما نداي 4 فرص للتسجيل في اللقاء، ولكنه نجح في التسجيل اليوم".

وتابع "لعبنا حوالي ربع ساعة بعشرة لاعبين ولم تكن هناك فرصة خطيرة لبيراميدز على مرمى الزمالك، وأرى أن النتيجة عادلة بالنسبة للفريقين".

وأكمل "الجهاز الفني سيواصل عمله والفريق سيتحسن، وسنركز على تحقيق الفوز عندما نقابل بيراميدز مجددا في الفترة المقبلة".

وعن حواره مع صحيفة ماركا قال أوسوريو: "أطالب الإعلام بعدم الاتصال بي عبر هاتفي الشخصي او إرسال رسائل لي. قلت في حواري مع ماركا إن لاعبي مصر أفضل من الناحية البدنية، كل ما قلته هو أن هناك عادات خاطئة وبعض اللاعبين يسهرون ويدخنون الشيشة وهذا واقع وعادات وتقاليد، ولكني لم أخطئ في حق اللاعب المصري".

وأضاف "الزمالك من الفرق القليلة التي يكون تدريبها في الثامنة صباحا، والفريق يتدرب جيدا واللاعبون يأكلون بصورة جيدة ويخضعون للاستشفاء".

وأوضح "لم أتحدث عن أي أمر له علاقة بالدين، وأنا مسيحي كاثوليكي وأحترم كل الأديان، وفي أي مكان في العالم يجب أن ينام اللاعب مبكرا ويستقظ مبكرا".

وعن استبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من المباراة قال: "كان قرارا فنيا. حين طلب اللاعب صرف مستحقاته فإنه يطالب بحقه، ولا أريد مشاركة أي لاعب قبل نهاية أزماته".

واختتم "عندما توليت المسؤولية طلبت من كل لاعب أن يكتب المراكز التي يحب اللعب فيها، وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي والجزيري شاركوا في معظم المباريات. المثلوثي أفضل مدافع في الدوري المصري، كما أن نداي تحسن وأصبح من أفضل اللاعبين في مركزه، وناصر منسي هو الحاضر لفريق الزمالك ويجد منافسة من سامسون وعلي ياسر الذي يعد مستقبل الفريق".

وتقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 24، وتعادل الزمالك بهدف نبيل عماد في الدقيقة 57 ثم تقدم بهدف إبراهيما نداي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 77.

وكان هذا أول هدف لنبيل عماد مع الزمالك، بعد 5 أهداف سجلها سابقا مع بيراميدز، بواقع 4 في الدوري و1 في الكونفدرالية.

وحين يسجل عماد لا يخسر فريقه، حيث فاز بيراميدز بجميع المباريات الخمس التي سجل فيها لاعب الوسط سابقا.

وتعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد في الدقيقة 82 بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد أحمد فتحي.

وكانت هذه مشاركة علاء الأساسية الأولى بقميص الزمالك منذ أغسطس 2022.

وهو أيضا الطرد الرابع لمحمود علاء في مسيرته بالدوري المصري، والثالث في آخر موسمين، حيث طُرد مرتين خلال إعارته لصفوف الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.