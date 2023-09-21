مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة

أوضح جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي لـ بيراميدز عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وانتهت قمة الجولة الأولى من الدوري المصري بنتيجة 2-2 والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وقال البرتغالي عقب المباراة في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز سيطر تماما على الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل عدد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي أتيحت للاعبين لولا سوء الحظ الذي لازم اللاعبين في الشوط الأول".

وشدد "الفريق الذي يبحث عن بطولة لابد وأن يسجل كافة الفرص التي تتاح له خاصة أمام فريق بحجم الزمالك".

وأكمل "الفريق قدم مباراة جيدة للغاية في الشوطين الأول والثاني وأتيحت له الكثير من الفرص، ولكن المشكلة الواضحة هي أن الفريق الذي يلعب على بطولة لابد وأن يسجل كافة الفرص التي تتاح له، وسأعمل على علاج تلك النقطة السلبية في المرحلة المقبلة".

وتابع "من الطبيعي تراجع بيراميدز خاصة وأن المنافس فريق بحجم الزمالك، والفريقان كانا على قدر كبير من الاحترافية".

وأشار "الزمالك دافع جيدا في مراحل كثيرة من المباراة، ودفاع بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته وحدثت بعض الأخطاء التي تسببت في التعادل والتراجع من التقدم ثم التأخر وبعدها التعادل وكان الفريق قريبا من التسجيل مرة أخرى والفوز ولكن في النهاية دفاع الزمالك حافظ على شباكه".

وأتم "جهاز بيراميدز اعترض على إضاعة الوقت من جانب لاعبي الزمالك بصورة غير مقبولة وحدث بعض الشد البسيط داخل الملعب ولكن بعد نهاية المباراة عادت الأمور إلى طبيعتها والجميع أصدقاء داخل الملعب وخارجه".

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تقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 24، وتعادل الزمالك بهدف نبيل عماد في الدقيقة 57 ثم تقدم بهدف إبراهيما نداي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 77.

بذلك يحصل الزمالك وبيراميدز على نقطة أولى لكل منهما في بداية الموسم، من مباراة شهدت طرد مدافع الأبيض محمود علاء بالإنذار الثاني في الدقيقة 82.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد المقاولون العرب يوم 25 سبتمبر، فيما يلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية بنفس اليوم.