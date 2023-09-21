عبد الهادي: مباراة بيراميدز مثل قمة الزمالك والأهلي.. وهذا سبب مداورة أوسوريو

تحدث مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك عن تعادل فريقه أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الهادي لقناة أون تايم سبورتس: "مواجهة بيراميدز مباراة قمة مثل الدربي بين الزمالك والأهلي".

وأضاف "بيراميدز يملك جهازا فنيا رائعا بقيادة جايمي باتشيكو ومعه محمود فتح الله لهم كل الاحترام والتقدير، ولديهم لاعبين مميزين أيضا".

وأوضح "تأخرنا في الشوط الأول لظروف تنفيذ بعض اللاعبين لأدوارهم، وأشركنا اليوم أحمد عبد الرحيم إيشو على سبيل المثال وهو لاعب شاب".

وتابع "أجرينا مداورة كبيرة وهي صعبة في الفرق الكبرى، ولكن المدرب خوان كارلوس أوسوريو يريد منح كل لاعب فرصته في بداية الموسم حتى يستقر على الشكل النهائي".

وتقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 24، وتعادل الزمالك بهدف نبيل عماد في الدقيقة 57 ثم تقدم بهدف إبراهيما نداي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 77.

وكان هذا أول هدف لنبيل عماد مع الزمالك، بعد 5 أهداف سجلها سابقا مع بيراميدز، بواقع 4 في الدوري و1 في الكونفدرالية.

وحين يسجل عماد لا يخسر فريقه، حيث فاز بيراميدز بجميع المباريات الخمس التي سجل فيها لاعب الوسط سابقا.

وتعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد في الدقيقة 82 بالإنذار الثاني بعد تدخل ضد أحمد فتحي.

وكانت هذه مشاركة علاء الأساسية الأولى بقميص الزمالك منذ أغسطس 2022.

وهو أيضا الطرد الرابع لمحمود علاء في مسيرته بالدوري المصري، والثالث في آخر موسمين، حيث طُرد مرتين خلال إعارته لصفوف الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.