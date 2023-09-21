شارك صلاح فسجل هدفا جميلا.. ليفربول يقلب الطاولة على لاسك في الدوري الأوروبي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 21:50

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - لاسك ضد ليفربول

قلب ليفربول الطاولة على مضيفه لاسك النمساوي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف اليوم الخميس.

وحل ليفربول ضيفا على لاسك في ملعب لينزر لملاقاته في أولى جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك كل تولوز وسانت جيلواز.

وحصد ليفربول بذلك أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة تولوز وسانت جيلواز.

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وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها في الشوط الثاني بعدما دخل كبديل لريان جرافينبيرخ في الدقيقة 74.

افتتح فلوريان فليكر أهداف المباراة لصالح لاسك في الدقيقة 14.

وأدرك ليفربول التعادل من ركلة جزاء سجلها داروين نونيز في الدقيقة 56.

ووضع لويس دياز ليفربول في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 63.

وأتم صلاح ثلاثة ليفربول بهدف في الدقيقة 88.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين لفرض السيطرة عليها وفي الدقيقة 14 وضع فلوريان فليكر الفريق النمساوي في المقدمة بتسديدة صاروخية.

وسدد نونيز كرة قوية شتتها دفاع ليفربول، وتلاه تصويبة أخرى من واتارو إندو أبعدها الدفاع مجددا.

وكاد نونيز يدرك التعادل برأسية لكن حارس لاسك تصدى له.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط ليفربول بقوة بحثا عن التعادل وأرسل كوستاس تسيميكاس أكثر من عرضية لكن تكفل الدفاع بتشتيتهم.

وسدد هارفي إيليوت كرة زاحفة تصدى لها الدفاع.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء بعد عرقلة لويس دياز وحولها نونيز بنجاح في الشباك ليدرك التعادل.

وفي الدقيقة 63 أرسل جرافينبيرخ عرضية قابلها لويس دياز بتسديدة سكنت الشباك ليعلن عن هدف ليفربول الثاني.

واصل ليفربول ضغطه وفي الدقيقة 83 مرر نونيز الكرة لصلاح داخل منطقة الجزاء الذي مر من مدافعين وسددها من بين قدمي الحارس ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ليفربول لاسك صلاح الدوري الأوروبي
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