رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 21:16

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الاتحاد السكندري فوزه الأول في الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريستوفاو مابولولو.

الأنجولي هداف الدوري المصري الموسم الماضي وصل لهدفه الـ 30 في المسابقة كثاني أفضل هداف خلال آخر 3 مواسم بالدوري بعد أحمد سيد "زيزو" صاحب الـ 32 هدفا.

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ولأول مرة منذ موسمي 2015-16 و2016-17 يحقق الاتحاد الانتصار في الجولة الأولى لموسمين متتاليين.

وحقق الاتحاد ثاني انتصاراته على سيراميكا كليوباترا في مواجهات الفريقين بجميع المسابقات، ويمتلك سيراميكا أيضا انتصارين وتعادلا في 5 من قبل.

وحل الاتحاد خامسا برصيد 3 نقاط، فيما احتل سيراميكا المركز الـ 14 بنهاية الجولة الأولى من الدوري.

التشكيل

قاد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري الموسم الماضي هجوم الاتحاد السكندري.

في المقابل بدأ النيجيري جون إيبوكا هجوم سيراميكا بعد عودته عقب نهاية إعارته من أهلي طرابلس الليبي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من الاتحاد على لاعبي سيراميكا كليوباترا.

في الدقيقة 14 توقفت المباراة إصابة هشام صلاح بعد كرة مشتركة مع مهدي سليمان.

وبعد علاجه لم يستطع اللاعب استكمال اللقاء فخرج هشام صلاح وعوضه أحمد غنيم في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 24 ارتطمت رأسية سيف تقا مدافع الاتحاد بعد رمية جانب نفذها ساليفو مورو بالقائم الأيسر لمحمد بسام.

وبعد 31 دقيقة على بداية اللقاء سجل الهداف مابولولو هدف الاتحاد الأول في القلاء، عرضية من الجهة اليسرى وتمهيد من مورو برأسية للهداف الأنجولي الذي سدد على الطائر في الشباك بطريقة رائعة معلنا تقدم زعيم الثغر.

شوط أول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع أيمن الرمادي بصديق أوجولا بدلا من أحمد القرموطي.

وتألق بسام في التصدي لرأسية جديدة من سيف تقا زميله السابق الموسم الماضي في الدقيقة 50.

الرمادي أجرى تغييرين جديدين بمشاركة محمد متولي "كناريا" وأحمد قندوسي بدلا من محمد توني ومحمد عنتر على الترتيب.

كاد أحمد عيد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن بسام أمسك بالكرة بسهولة.

رد سيراميكا بتسديدة قوية من محمود نبيل أبعدها الدفاع عن مرمى المهدي سليمان في الدقيقة 66.

تغييرات سيراميكا تواصلت بمشاركة رشيد أحمد بدلا من محمود نبيل بحثا عن التعادل.

في المقابل شارك إديمو كينج وهاني الطامي بدلا من بلال السيد وخالد الغندور في الدقيقة 72.

ضغط سيراميكا تواصل في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل بقيادة جون إيبوكا وصديق أوجولا لكن دون خطورة ليخطف زعيم الثغر أول 3 نقاط في الموسم.

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