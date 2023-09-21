لا يخسر عندما يسجل.. نبيل عماد يحرز هدفه الأول بقميص الزمالك

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد أمام بيراميدز

سجل نبيل عماد هدفه الأول بقميص الزمالك والذي جاء ضد بيراميدز فريقه السابق في الجولة الأولى من الدوري المصري 2023-24.

وأحرز نبيل هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة في الدقيقة 57 بلقاء الذي يقام على استاد الدفاع الجوي.

وشارك بديلا مع بداية الشوط الثاني بدلا من محمد أشرف "روقا" ضمن 4 تغييرات للزمالك تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو.

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هدف لاعب الوسط الأول جاء في مباراته رقم 34 بجميع المسابقات بقميص الزمالك.

فشارك نبيل الموسم الماضي والجاري في 33 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع من قبل.

وسبق أن سجل نبيل عماد 5 أهداف بقميص بيراميدز وللمصادفة لم يخسر أي منها من قبل.

فسجل في شباك النجوم وحرس الحدود ونادي مصر والإسماعيلي في الدوري المصري.

كما هز شباك المصري في الكونفدرالية، وفي المباريات الخمس فاز فريقه.

وعقب تسجيل الزمالك نبيل عماد هدفه تبعه البديل الآخر، إبراهيما نداي بهدف التقدم للزمالك برأسية في الدقيقة 61.

نبيل عماد الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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