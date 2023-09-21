طارق حامد: هذا سبب تفضيلي الاستمرار في السعودية.. والهلال فاز بنقطة من ضمك

كشف طارق حامد لاعب نادي ضمك سبب استمراره في الدوري السعودي بعد رحيله عن اتحاد جدة في الصيف الماضي.

طارق حامد النادي : ضمك ضمك

وتحدث طارق حامد لقناة "إس إس سي" قائلا: "بعد أول سنة لي مع الاتحاد حصلت على عدة عروض من خارج السعودية لكنني فضلت الاستمرار بسبب أن الدوري أصبح أقوى من ذي قبل وأحب السعودية وأحب الاستمرار فيها".

وعن التعادل مع الهلال بهدف لمثله اليوم الخميس في سابع جولات الدوري السعودي قال: "أعتقد أن الهلال اليوم فاز بنقطة".

وأردف "ضمك كان يستحق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، قدمنا مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا حصلنا على نقطة وخسرنا نقطتين ونريد التعويض في الفترة المقبلة لأن وضع الفريق من المفترض أن يصبح أفضل مما هو عليه".

وعن كيف نجح فريقه في الحد من خطورة نجوم الهلال أجاب "الهلال فريق كبير وجمهور عظيم لكن في النهاية 11 لاعبا ضد مثلهم وما يصنع الفارق هو الاجتهاد في الملعب، نعم الأسماء جيدة لكن طالما لا يبذل الجهد فلن تحقق أي شيء فالملعب هو الفيصل".

وأتم لاعب منتخب مصر حديثه "النتيجة اليوم تعطينا دافعا قويا للانتصار في المباريات المقبلة، مازال يتبقى الكثير من المباريات في الدوري ونتمنى العبور من مباراة الكأس ثم الفوز على الحزم في الدوري لنظفر بأول انتصار لنا في الدوري".

" لعبنا أمام نادي الهلال وهو فريق كبير ويملك جماهير كبيرة.. والأسماء في كرة القدم لا تكفي " 🎤 طارق حامد - لاعب #ضمك#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/BMS4lY2Jkg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023

بتلك النتيجة يتصدر الهلال الترتيب بـ17 نقطة.

فيما وصل رصيد ضمك إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.