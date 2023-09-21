مدرب صلاح السابق.. مونتيلا يتولى قيادة منتخب تركيا

أعلن الاتحاد التركي عن تعيين الإيطالي فينشينزو مونتيلا مديرا فنيا للمنتخب لمدة ثلاثة أعوام.

ورحل شتيفان كونتس المدير الفني الألماني عن منتخب تركيا أمس الأربعاء.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان: "بعد اجتماع التقييم الذي عقد اليوم مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم على الانفصال عن كونتس بالتراضي".

ورحل كونتس خلال الأسبوع الحالي بعدما انتقد لاعبيه إثر الهزيمة الودية من منتخب اليابان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ودرب مونتيلا أدانا ديميرسبور التركي لمدة عامين قبل أن يرحل خلال الصيف الجاري.

ويحتل منتخب تركيا صدارة مجموعته بتصفيات يورو 2024 رفقة كرواتيا برصيد 10 نقاط.

وسيلعب منتخب تركيا ضد كرواتيا في المباراة المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 يوم 12 أكتوبر المقبل.

ودرب مونتيلا أندية ميلان وروما وفيورنتينا وإشبيلية وسامبدوريا وكاتانيا سابقا.

يذكر أن محمد صلاح جناح ليفربول تدرب تحت قيادة مونتيلا أثناء فترة إعارته في فيورنتينا من تشيلسي في موسم 2014-2015.