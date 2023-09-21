نيمار طالب بطرد طارق حامد.. الهلال يتعثر أمام ضمك في الدوري السعودي

تعثر الهلال في الدوري السعودي وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد منافسه ضمك.

وحل الهلال ضيفا على ضمك لملاقاته في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي.

افتتح مالكوم أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وأدرك نيكولاي ستانشيو التعادل في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد فيها مع ضمك بشكل كامل من البداية للنهاية.

وحصل طارق على إنذار لتدخله بقوة على مالكوم في الدقيقة 12.

كما طالب نيمار لاعب الهلال بطرد طارق حامد بداعي لمس الكرة ليده وبالتالي احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

بتلك النتيجة يتصدر الهلال الترتيب بـ17 نقطة.

فيما وصل رصيد ضمك إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم متوقع من قبل الهلال في الدقيقة التاسعة سدد مالكوم الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرات سريعة من نيمار إلى سالم الدوسري.

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تيكي تاكا هلالية..

تمريرة رائعة من سالم ومالكوم يسدد في الشباك 🔵⚽pic.twitter.com/UNxYjKvVnx https://t.co/aZk54Auzk3 — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2023

وحصل طارق حامد على إنذار لتدخله على مالكوم.

وسدد نيكولاي ستانشيو كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وبلغ استحواذ الهلال على الكرة حتى منتصف الشوط الأول 75% مقابل 25% لضمك.

وكاد ضمك يدرك التعادل بتسديدة قوية من أسان سيساي لكن ياسين بونو حارس مرمى الهلال تصدى له.

وسدد نيمار كرة ساقطة مرت اعلى المرمى.

وتلاه تسديدة أخرى من سالم الدوسري مرت بجوار المرمى بقليل.

وطالب نيمار بطرد طارق حامد واحتساب ركلة جزاء لصالحه لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ومن ركلة حرة في الدقيقة 68 سدد نيكولاي ستانشيو الكرة ببراعة سكنت الشباك ليدرك التعادل لضمك.

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نيكولاي ستانشيو يتعادل لـ ضمك من ركلة حرة مباشرة🚀⚽pic.twitter.com/C9nRnl0oI4 — FilGoal (@FilGoal) September 21, 2023

وعلى الرغم من حاجة الهلال للفوز لكنه لم يستطع تشكيل خطورة على مرمى ضمك حتى نهاية اللقاء.