الرائعة رقم 123.. عبد الله السعيد ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

سجل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز هدفا رائعا في شباك الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز 2023-2024.

الهدف جاء في الدقيقة 24 بركلة حرة مباشرة سكنت الشباك على يمين الحارس محمد صبحي.

وبذلك وصل السعيد إلى هدفه رقم 123 في الدوري، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

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وفض السعيد شراكته مع مصطفى رياض نجم الترسانة السابق، الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 122 هدفا.

في المركز الثالث يتواجد السيد الضظوي نجم المصري والأهلي السابق، برصيد 127 هدفا، ويحتاج السعيد لـ 4 أهداف كي يعادله.

هدف عبد الله السعيد أمام الزمالك كان الأول له في الدوري منذ 29 يناير الماضي، حين سجل أمام سيراميكا كليوباترا.

وهو أيضا الهدف رقم 17 من ركلة حرة مباشرة، وهو أكثر اللاعبين تسجيلا منها في تاريخ الدوري.

وبذلك يسجل السعيد من ركلة حرة للموسم الحادي عشر في مسيرته بالدوري المصري.

الهدافون التاريخيون للدوري المصري:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- السيد الضظوي: 127 هدفا

4- عبد الله السعيد: 123 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا

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