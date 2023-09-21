انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. فوز بهدف أنجولي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

أحمد عيد - الاتحاد - سيراميكا - الصور من حساب الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.

المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة إيبوكا لقيادة سيراميكا كليوباترا مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه.. وتحذير فوز أول بالمسمى الجديد.. مودرن فيوتشر يحصد 3 نقاط أمام فاركو تشكيل بيراميدز - عودة السعيد.. رمضان على الدكة أمام الزمالك

--

انتهت

ق 50: بسام يتألق ويبعد رأسية أحمد عيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول.. مابولولو يسجل الهدف الأول له في الدوري بطريقة رائعة بضربة مزدوجة

بداية اللقاء

الاتحاد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة عبد الهادي: مباراة بيراميدز مثل قمة الزمالك والأهلي.. وهذا سبب مداورة أوسوريو هداف تاريخي وموقعة بدلاء.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في قمة إثارة الجولة الأولى رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا لا يخسر عندما يسجل.. نبيل عماد يحرز هدفه الأول بقميص الزمالك الرائعة رقم 123.. عبد الله السعيد ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2)-(2) الزمالك
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 2 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر ضد الزمالك ولكن.. وهذا سبب المشادة 15 دقيقة | الدوري المصري
عبد الهادي: مباراة بيراميدز مثل قمة الزمالك والأهلي.. وهذا سبب مداورة أوسوريو 17 دقيقة | الدوري المصري
شارك صلاح فسجل هدفا جميلا.. ليفربول يقلب الطاولة على لاسك في الدوري الأوروبي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
هداف تاريخي وموقعة بدلاء.. الزمالك يتعادل مع بيراميدز في قمة إثارة الجولة الأولى 50 دقيقة | الدوري المصري
رائعة مابولولو الـ 30 تكتب فوزا لـ الاتحاد على سيراميكا كليوباترا 53 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي – الاتحاد (2) - (1) الفتح.. الشوط الثاني ساعة | السعودية
طرح تذاكر لقاء الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. وتحديد الأسعار ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 2 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين