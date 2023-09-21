انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) سيراميكا.. فوز بهدف أنجولي
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري.
المباراة تبدأ في السابعة مساءً على استاد الإسكندرية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 50: بسام يتألق ويبعد رأسية أحمد عيد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: جوووول أوووول.. مابولولو يسجل الهدف الأول له في الدوري بطريقة رائعة بضربة مزدوجة
بداية اللقاء
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