مصدر من الزمالك لـ في الجول: تغريم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه.. وتحذير

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسام عبد المجيد - ساديو ماني

غرم الزمالك حسام عبد المجيد لاعب الفريق 200 ألف جنيه بعد تركه لمعسكر الفريق قبل لقاء بيراميدز.

وكشف مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس "تم تغريم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه لتركه معسكر الفريق قبل لقاء بيراميدز بدون إذن عقب معرفته بعدم مشاركته في المباراة".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "تم تحذير حسام من أن تكرار الموقف قد يؤدي لاستبعاده نهائيا".

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ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز مساء اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك المعلن في وقت سابق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط: محمد عبد الشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبد الرحيم "إيشو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد "دونجا" وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"- ومصطفى شلبي وعلي ياسر.

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