التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة إيبوكا لقيادة سيراميكا كليوباترا

يقود الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري الموسم الماضي هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري.

في المقابل يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم سيراميكا بعد عودته عقب نهاية إعارته من أهلي طرابلس الليبي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - سيف تقا – محمود شبانة – هشام صلاح

الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – بلال السيد

الهجوم: رجب عمران - كريستوفاو مابولولو – أحمد عيد

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فيما جاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - جاستس أرثر – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمود نبيل – محمد توني – محمد إبراهيم

الهجوم: محمد عنتر – جون إيبوكا – أحمد القرموطي

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