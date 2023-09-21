التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. وعودة إيبوكا لقيادة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

يقود الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الدوري المصري الموسم الماضي هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري.

في المقابل يقود النيجيري جون إيبوكا هجوم سيراميكا بعد عودته عقب نهاية إعارته من أهلي طرابلس الليبي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - سيف تقا – محمود شبانة – هشام صلاح

الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – بلال السيد

الهجوم: رجب عمران - كريستوفاو مابولولو – أحمد عيد

تعرف على أكثر على هشام صلاح "الجوكر" الذي يتميز بـ "بقوة محمود أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي" عبر كرنفال الدوري المصري.

فيما جاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - جاستس أرثر – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: محمود نبيل – محمد توني – محمد إبراهيم

الهجوم: محمد عنتر – جون إيبوكا – أحمد القرموطي

تعرف على أكثر على محمود نبيل الذي ارتدى قميص رقم 20 مع إنبي بسبب حبه لـ محمد إبراهيم عبر كرنفال الدوري المصري.

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