فوز أول بالمسمى الجديد.. مودرن فيوتشر يحصد 3 نقاط أمام فاركو

حقق مودرن فيوتشر فوزه الأول بعد تغييره مسماه بالفوز على فاركو بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد برج العرب لحساب الجولة الأولى من الدوري المصري.

وانتصر مودرن فيوتشر بفضل ثنائية: أحمد عاطف ومحمود رزق.

وتغير اسم فيوتشر في الصيف الجاري قبل بداية الموسم إلى مودرن فيوتشر بعد بيع النادي.

وفاز البرتغالي المخضرم ريكاردو فورموسينيو على مواطنه الشاب برونو رومانو في المواجهة الأولى بينهما في الدوري.

وحقق مودرن فيوتشر فوزه الثالث من أصل 5 مواجهات ضد فاركو في الدوري المصري.

وللموسم الثالث على التوالي يبدأ مودرن فيوتشر موسمه بالفوز في الجولة الأولى.

🔥🏆 أهداف مباراة مودرن فيوتشر وفاركو 2-0 في الأسبوع الأول من دوري النيل #ONTime_Sports pic.twitter.com/mz73CG1APy — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2023

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة 18 بتسديدة من عمرو جمال تصدى لها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 28 تحصل عمرو جمال على بطاقة صفراء بعد تدخل على محمود رزق في وسط الملعب.

ثم تبعه محمود جهاد ببطاقة أخرى بعد 10 دقائق بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

الهدوء ظل سائدا طيلة أحداث الشوط الأول بدون أي خطورة.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل أحمد عاطف هدف فيوتشر الأول بعدما تلقى بينية من باسم علي انفرد على إثره وسدد في الشباك.

هدف يحمل رقم 17 لعاطف مع فيوتشر في جميع المسابقات معززا صدارته لترتيب هدافي النادي تاريخيا منذ الصعود للدوري الممتاز.

ومع بداية الشوط الثاني دفع ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر بأحمد رفعت بدلا من عبد الكبير الوادي.

وبعد 4 دقائق على بداية الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة صفراء لكل من أحمد بحراوي ومحمود رزق بسبب الضرب بدون كرة.

وفي الدقيقة 55 شارك شكري نجيب في أولى تغييرات فاركو بدلا من الجزائري رزقي حمرون.

وفي الدقيقة 65 تحصل شكري نجيب على بطاقة صفراء.

وبعد 3 دقائق سجل محمود رزق هدف مودرن الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تعثر مدافع فاركو خلال تشتيت الكرة.

هدف يحمل رقم 70 لمودرن فيوتشر في الدوري المصري.

الدقائق الأخيرة شهدت عدة تغييرات لكل فريق، فشارك مروان محسن وكذلك ظهر صلاح باشا لأول مرة في الدوري المصري بقميص فاركو.

وكاد السوداني سيف تيري أن يسجل هدف تقليص الفارق قبل 10 دقائق لفاركو لكن رأسيته وصلت سهلة في يده الحارس.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد ليحقق مودرن فيوتشر فوزه الأول بالدوري بالمسمى الجديد.