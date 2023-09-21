تشكيل بيراميدز - عودة السعيد.. رمضان على الدكة أمام الزمالك

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وشهد التشكيل بداية المهاجم الجديد فيستون ماييلي القادم من يانج أفريكانز في سوق الانتقالات الصيفية.

فيما عاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق للتشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ 5 أبريل، حيث غاب بسبب إصابته في الركبة.

ويتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء، فيما يشارك مهند لاشين الوافد من مودرن فيوتشر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين

أمامهما: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس

واحتل بيراميدز المركز الثاني في الموسم الماضي برصيد 73 نقطة، وتلاه الزمالك ثالثا بـ 60 نقطة.

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