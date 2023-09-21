تشكيل بيراميدز - عودة السعيد.. رمضان على الدكة أمام الزمالك

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وشهد التشكيل بداية المهاجم الجديد فيستون ماييلي القادم من يانج أفريكانز في سوق الانتقالات الصيفية.

فيما عاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق للتشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ 5 أبريل، حيث غاب بسبب إصابته في الركبة.

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ويتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء، فيما يشارك مهند لاشين الوافد من مودرن فيوتشر.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين

أمامهما: مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس

واحتل بيراميدز المركز الثاني في الموسم الماضي برصيد 73 نقطة، وتلاه الزمالك ثالثا بـ 60 نقطة.

هل تعلم أن مسيرة مهند لاشين كادت أن تنتهي في بدايتها بسبب هجوم من قطاع طرق؟ تعرف على قصص لاعبي الدوري المصري عبر كرنفال في الجول.

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