تشكيل الزمالك – ناصر منسي وإيشو يقودان الهجوم أمام بيراميدز

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة بيراميدز مساء اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في أولى جولات الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

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في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط: محمد عبد الشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبد الرحيم "إيشو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد "دونجا" وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"- ومصطفى شلبي وعلي ياسر.

من هو إيشو؟

من مواليد حي شبرا في محافظة القاهرة، لعب مع نادي دريم قبل أن ينضم للزمالك في 2013 بعد اجتيازه 10 اختبارات تحت قيادة عادل عبد المعطي.

تدرب مع الفريق الأول برفقة باتريس كارتيرون ودخل قائمة المباريات مع جوسفالدو فيريرا في أكثر من مناسبة.

مثله الأعلى محليا محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعالميا محمد صلاح.

شارك في أمم إفريقيا 2023 للشباب وحاز جائزة رجل المباراة أمام موزمبيق.

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